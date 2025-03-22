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В стране и мире

Мошенников уличили в применении новой уловки

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Telegram

Мошенники стали использовать в схемах обмана образы актеров театра и кино. О новой уловке рассказала компания F6 в Telegram.

Злоумышленники публикуют рекламу розыгрыша или лотереи, используя при этом образы звезд. Жертве предлагают открывать коробочки с призами и после открытия третьей из них сообщают о выигрыше. Затем пользователя просят ввести данные своей банковской карты, утверждая, что это необходимо, чтобы получить деньги.

«В итоге жертва лишается переведенных денег, а данные карты оказываются скомпрометированы», — предупредили в F6.

Там также уточнили, что схема с использованием образов популярных актеров была зафиксирована компанией впервые: ранее злоумышленники делали ставку на фото певцов или блогеров.

«Злоумышленники рассчитывают, что взрослая аудитория доверится знакомым образам из кинофильмов и телесериалов», — указала старший аналитик Digital Risk Protection F6 Мария Синицына. Она добавила, что, по данным компании, пока что такая ставка мошенников не срабатывает.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали, что мошенники начали распространять через книжные сайты вирус-майнер, который использует компьютер жертвы для добычи криптовалюты. Уточнялось, что пользователям предлагается скачать книги, но если открыть и загрузить файл, на компьютер установится майнер.

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Источник — lenta.ru
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