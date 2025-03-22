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В стране и мире

Депутат призвал кастрировать мужчин из-за абортов

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Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер призвал кастрировать мужчин, из-за которых женщины делают аборты. Об этом он заявил в эфире телеканала ОТВ.

«Меня удивляет, мы обсуждаем женщину, она виновата: пошла, сделала аборт, а кто ее к этому подтолкнул? Где вторая сторона? Кто ответственен? Сильный мира сего ответственен за женщину. Если он ее подтолкнул, она сделала аборт, давайте вернемся к нему и отрежем ему хрен!» — призвал он.

По его словам, именно мужчина несет ответственность за решение женщины сделать аборт. Он отметил, что мужчина обязан думать о том, что «когда он залезает на нее», то от этого рождаются дети.

«Это и есть процесс воспитания, от которого мы ушли», — добавил Вегнер.

Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева предложила проводить уроки полового воспитания в школах и рассказывать об абортах. «Когда в наше время нам рассказывали, что нас нашли в капусте, а потом выясняется, что не в капусте, это не совсем правильно», — обозначила она.

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Источник — lenta.ru
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