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В стране и мире

Банк России подсчитал инфляцию

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Годовая инфляция по оценке на 17 марта составила 10,2 процента. Об этом заявил Банк России.

По данным Центробанка (ЦБ), устойчивое инфляционное давление снизилось в меньшей степени, чем общий индекс потребительских цен. Это отражает сохраняющийся высокий внутренний спрос. Отмечается, что февральский и отчасти мартовский рост цен сдерживался произошедшим с начала года укреплением рубля.

«В январе-феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1 процента в пересчете на год после 12 процентов в IV квартале 2024 года», — уточнил Банк России.

Ранее сообщалось, что совет директоров регулятора в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. На этой отметке она сохраняется с октября 2024 года.

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, регулятор может начать снижение ключевой ставки уже летом 2025 года. К концу года у нее есть шанс опуститься до 14-15 процентов.

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Источник — lenta.ru
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