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В стране и мире

Раскрыт простой способ борьбы со стрессом

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Танцы могут стать эффективным способом снижения стресса и улучшения психического состояния, утверждают ученые. Исследование, опубликованное в Psychology of Sport and Exercise, показало, что ритмичные движения под музыку помогают регулировать уровень стресса, снижать тревожность и укреплять психологическую устойчивость.

Анализ данных подтвердил, что танцы способствуют снижению уровня кортизола - гормона стресса, стабилизируют сердечный ритм и артериальное давление, а также способствуют выработке эндорфинов и окситоцина, связанных с положительными эмоциями и чувством социальной связи.

Музыкальные ритмы и двигательная активность помогают человеку переключаться на эмоциональное самовыражение, что снижает напряжение и способствует релаксации.

В рамках исследования ученые рассмотрели влияние различных видов танцев на уровень тревожности и физиологические показатели. Они пришли к выводу, что особенно эффективны групповые танцевальные занятия, так как они не только помогают высвобождению гормонов счастья, но и усиливают чувство принадлежности к коллективу, что также способствует снижению стресса.

Ученые подчеркивают, что регулярные занятия танцами могут стать доступной и эффективной альтернативой традиционным методам борьбы со стрессом. Специалисты рекомендуют включать танцевальные практики в программы общественного здоровья, а также использовать их как средство профилактики тревожных расстройств.

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Источник — lenta.ru
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