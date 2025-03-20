Раскрыт простой способ борьбы со стрессом

20.03.2025 | 15:37

Танцы могут стать эффективным способом снижения стресса и улучшения психического состояния, утверждают ученые. Исследование, опубликованное в Psychology of Sport and Exercise, показало, что ритмичные движения под музыку помогают регулировать уровень стресса, снижать тревожность и укреплять психологическую устойчивость.

Анализ данных подтвердил, что танцы способствуют снижению уровня кортизола - гормона стресса, стабилизируют сердечный ритм и артериальное давление, а также способствуют выработке эндорфинов и окситоцина, связанных с положительными эмоциями и чувством социальной связи.

Музыкальные ритмы и двигательная активность помогают человеку переключаться на эмоциональное самовыражение, что снижает напряжение и способствует релаксации.

В рамках исследования ученые рассмотрели влияние различных видов танцев на уровень тревожности и физиологические показатели. Они пришли к выводу, что особенно эффективны групповые танцевальные занятия, так как они не только помогают высвобождению гормонов счастья, но и усиливают чувство принадлежности к коллективу, что также способствует снижению стресса.

Ученые подчеркивают, что регулярные занятия танцами могут стать доступной и эффективной альтернативой традиционным методам борьбы со стрессом. Специалисты рекомендуют включать танцевальные практики в программы общественного здоровья, а также использовать их как средство профилактики тревожных расстройств.