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В стране и мире

Найдено решение проблемы с падением лифтов в российских домах

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Лифты в российских домах необходимо выводить из разряда общедомового имущества, чтобы разобраться с проблемой их падений. Такое решение предложил гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Василий Тихонов в разговоре с News.ru.

По словам эксперта по ЖКХ, ситуация схожа с тем, что происходит в газовом хозяйстве, когда жильцы не пускают коммунальщиков в квартиры, не давая им возможность оценить реальное состояние оборудования.

«Контроль государства точно должен быть. Видите ли, в чем проблема (она существует и всегда была), лифт - это общее имущество дома, то есть принадлежит всем жильцам. Вопрос в том, как бы вывести лифт как самостоятельный объект, чтобы он был на балансе организации, которая бы за ним следила», - отметил он.

Тихонов убежден, что ситуация в лифтовом хозяйстве улучшится, если частично вернуть Ростехнадзору полномочия по контролю за данной сферой. При этом он уточнил, что лифты нуждаются не только в контроле состояния, но и в замене, что требует «огромных средств», так что на сегодняшний день глобальное решение проблемы отсутствует.

Ранее стало известно, что Минстрой решил повысить взносы на капитальный ремонт для домов с лифтами.

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Источник — lenta.ru
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