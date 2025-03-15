В России предложили Маску совместную миссию на Марс

15.03.2025 | 11:19

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил американскому бизнесмену Илону Маску направить совместную миссии России и США на Марс. Об этом он написал в своем аккаунте соцсети X.

Дмитриев напомнил, что в 2025 году исполнится 50 лет с первого международного полета в космос в рамках миссии СССР и США «Союз» — «Аполлон».

«Станет ли 2029 годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения», — предложил глава РФПИ.

Этой публикацией Дмитриев отреагировал на пост Маска о том, что его человекоподобный робот Optimus отправится на Марс в конце 2026 года. А если такой полет пройдет хорошо, не позднее 2029 года на планету могут полететь космические корабли с людьми на борту.

Ранее Илон Маск высмеял европейцев за желание быть управляемыми Европейским союзом (ЕС), разместив мем с серпом и молотом на флаге объединения.