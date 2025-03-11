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В стране и мире

Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня

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Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Об этом сообщается на сайте Офиса президента республики.

Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России. Соединенные Штаты сообщает Москве, что «взаимность со стороны России является ключом к достижению мира», — говорится в публикации по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

Не уточняется, идет ли речь о прекращении огня на море и в воздухе, о котором ранее говорила украинская сторона, или о полном прекращении огня по линии фронта.

Также Киев сообщил, что Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты оптимистично оценивают переговоры с Украиной и мир по их окончании ждут «фантастические новости».

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Источник — lenta.ru
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