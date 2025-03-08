В России предложили сократить количество алкогольных магазинов

08.03.2025 | 10:14

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил сократить количество алкогольных магазинов в России. Своей инициативой депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Зачем ограничивать употребление алкоголя? Самая главная задача — повлиять на среднюю продолжительность жизни в стране. Потому что чем больше алкоголя употребляют люди в стране, тем меньше продолжительность жизни. Есть алкоголь-ассоциированные заболевания. Это заболевания печени, сердца. Есть алкоголь-ассоциированные травмы. Это простые бытовые травмы или дорожно-транспортные происшествия», — сообщил Леонов.

При этом депутат отметил, что российские регионы самостоятельно могут вводить ограничения на продажу алкоголя.

«У нас разные регионы, большая страна. Руководства регионов, региональные власти, региональные парламенты решают сами, каким образом эффективно регулировать продажу алкогольных напитков», - отметил Сергей Леонов.

«Есть регионы Кавказа, где фактически регулировать ничего не нужно, потому что в традициях и обычаях у них серьезные ограничения по употреблению алкоголя. Там вообще можно никаких ограничений не вводить. Есть регионы, где уровень употребления алкоголя высокий. Там власти регулируют продажу алкоголя изменениями регионального законодательства», — перечислил он.

Также Леонов напомнил, что раньше алкоголь можно было купить круглосуточно по всей стране.

«Сейчас есть ограничения на ночную продажу алкоголя в магазинах. После введения этого ограничения показатели, которые характеризуют алкоголь-ассоциированных происшествий и заболеваний, стали лучше. Соответственно, норма сработала», — добавил депутат.

«Но я хочу добавить, что нужно ограничивать места продажи алкоголя. Потому что есть регионы, где фактически в каждом многоэтажном доме есть алкогольный магазин и аптека. Все-таки количество алкогольных магазинов должно быть меньше», - отметил Сергей Леонов.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья рассказал, что фракция ЛДПР уже предлагала ограничить продажи алкоголя на кассах, потому что это подталкивает людей к покупке.

«Кроме того, [на ограничение употребления алкоголя] может повлиять продажа алкоголя в специальных отделах магазинов, куда не было бы доступа несовершеннолетним, чтобы не было психологического привыкания к покупке алкоголя. Должен быть комплексный подход: и ограничение по времени, если это необходимо, и ограничение по количеству этих магазинов, и ограничение продажи контрафактного алкоголя, и борьба с самогоноварением и так далее», — заявил он.

Однако помимо ограничений, по словам Леонова, нужно дать людям альтернативу — досуг, который был бы доступен всем, например, спортивные площадки.

«Для того чтобы бороться с алкоголем, нужно не только ограничивать его продажу, но и делать так, чтобы людям не хотелось его употреблять», - считает Сергей Леонов.

В феврале в Липецкой области был накрыт цех по изготовлению контрафактного алкоголя. Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») УК РФ.

По данным МВД, сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального цеха по изготовлению поддельного алкоголя. В ходе обыска на складе было изъято более 4,5 тысячи немаркированных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, оборудование, а также вкусовые добавки и ароматизаторы. Изъятый алкоголь был направлен на исследование.