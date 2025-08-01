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Российский боец 63 дня героически держал оборону на необитаемом острове в зоне СВО. Как ему удалось выжить?

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Российский боец с позывным Толстый 63 дня героически держал оборону на необитаемом острове в зоне специальной военной операции (СВО). Он отметил, что выполнял поставленную задачу: продержаться на нужной позиции на реке Днепр и дождаться смены.

Во время нахождения на острове он неоднократно попадал под обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был вынужден самостоятельно оказывать себе медицинскую помощь. «Наши "дроноводы" доставляли мне медикаменты по небу. Сбрасывали в нужной точке, а по радио говорили, как их использовать. Так и протянул до смены», — сказал военный.

Военный провел две недели в окружении ВСУ

Ранее Минобороны сообщало, что раненый старший лейтенант Эммануил Давыдов оказался в окружении ВСУ и почти две недели держал оборону. По его словам, это была вторая боевая задача, в которой он принимал участие, — военнослужащие получили задание закрепиться вблизи населенного пункта Веселое Глушковского района.

«Нас было три группы. Моя находилась по центру. Ожидали противника с одной стороны, но противник на технике заехал с другой. После достаточно тяжелого боя у меня пропала связь», — сказал Давыдов. Когда связь восстановилась, он понял, что находится в полуокружении, где единственный выход — остаться и сражаться.

Позднее бойцу направили несколько человек на подмогу. «Организовали подвоз [техники и вооружения] прямо под носом противника», — отметил он.

Раненый боец две недели держал позиции ради брата

Военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Шум и его брат участвовали в захвате опорного пункта на южнодонецком направлении в районе Вольного Поля. Две недели после получения ранения он держал позиции, чтобы не бросить брата, с которым вместе служит.

«Заняли позиции, меня ранило в плечо. 15 дней еще держал позицию, не откатывался, потому что брат был. Брата не мог бросить, до конца шел», — рассказал Шум.

Боец отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным Асыл 10 дней в одиночку оборонял позицию в ходе освобождения Часова Яра. По словам командира штурмовой роты отряда с позывным Миссионер, у военного не было ни еды, ни воды. Подошедшее подкрепление в итоге отодвинуло подразделения ВСУ, к Асылу зашла группа и эвакуировала бойца.

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Источник — lenta.ru
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