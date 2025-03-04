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В стране и мире

Россиян предупредили о связанной с пенсией ошибке

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Неофициальное трудоустройство может лишить человека пенсии по достижении установленного срока. Об этой ошибке в разговоре с агентством «Прайм» предупредила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Как утверждает эксперт, не все россияне хотят думать о будущем, и вместо того, чтобы обвинять себя, перекладывают ответственность за маленькую пенсию на государство.

Так, в случае, если человек не декларирует доход или не отчисляет в Соцфонд взносы с зарплаты 30 тысяч рублей, его пенсия будет на 300 рублей в месяц ниже.

«Вроде немного, если это только в месяц и только один год. А если человек так работает 10 и более лет? Могут быть потеряны сотни тысяч рублей и годы стажа», - отметила собеседница агентства.

Ранее депутат Московской областной думы и председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин рассказал, что для получения максимальной пенсии необходимо зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц.

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Источник — lenta.ru
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