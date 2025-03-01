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В России начал действовать самозапрет на выдачу кредитов

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С 1 марта в России вступил в силу закон, который позволяет устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Причем это можно будет сделать не только в своем банке, но сразу во всех банках и микрофинансовых организациях.

Начиная с 1 марта, поставить запрет можно будет через портал «Госуслуги», а с 1 сентября заявления начнут принимать и в МФЦ.

Самозапрет нужен, в первую очередь, чтобы злоумышленники не смогли оформить кредиты на человека без его ведома. После того как человек оформит себе такой запрет, в его кредитной истории появится соответствующая пометка.

«Действие самозапрета бессрочно — до тех пор, пока человек сам его не снимет. При этом заявления о запрете и снятии самозапрета можно будет подавать бесплатно неограниченное количество раз», — рассказывал коммерческий директор финансового маркетплейса «Финуслуги» Марат Аббясов.

Из-под действия механизма выведены ипотека, автокредиты, а также образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки. Как отметила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, нововведение призвано защитить граждан от действий мошенников.

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Источник — lenta.ru
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