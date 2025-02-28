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В стране и мире

Назван самый залайканный контент в российских соцсетях

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Ко Дню лайка, который отмечается 1 марта, VK выяснила, какой контент россияне лайкают чаще всего. Об этом соцсеть сообщила в релизе для «Ленты.ру».

Были проанализированы клики на кнопку «Мне нравится» во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Дзене» за 2024 год. Выяснилось, что пользователи ВК больше всего лайкают посты в пабликах, посвященных юмору и развлечениям, образованию, новостям, животным и творчеству.

Среди пользователей ОК в первую пятерку вошли сообщества о кулинарии, питомцах, юморе, поздравлениях и книгах. В «Дзене» же по числу лайков в прошедшем году в топе темы «Общество», «Новости», «Домашние животные», «Отношения», «Еда и напитки».

Также названы самые популярные посты за год. Пользователи «Вконтакте» больше всего реакций поставили клипу о собаке, где человек спустя три года находит своего питомца. Аудитория «Одноклассников» поставила наибольшее число «классов» и других реакций публикациям, где пожарные из Екатеринбурга поздравили женщин с 8 Марта, и где студент медвуза спас пассажирку московского метро.

По данным аналитиков, всего российские пользователи трех соцсетей поставили свыше 110 миллиардов реакций за 2024 год. Причем женщины в этом активнее мужчин.

Команда аналитики VK также изучила, какие российские регионы лидируют по количеству реакций на одного пользователя соцсети. Так, среди аудитории «Вконтакте» в топ-5 вошли Челябинская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Кемеровская и Нижегородская области. В ОК самыми щедрыми на реакции стали пользователи из Воронежской, Иркутской и Кемеровской областей, Ставропольского и Краснодарского краев. В Дзене в топ-5 вошли: Калининградская, Астраханская, Ивановская, Волгоградская и Томская области.

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Источник — lenta.ru
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