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В стране и мире

Раскрыта неожиданная опасность центрального отопления

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Центральное отопление повышает активность пылевых клещей и подвергает людей риску аллергии. Неожиданную опасность для здоровья этого способа обогрева домов раскрыл британский аллерголог Адриан Моррис, пишет Daily Mail.

Врач рассказал, что обычно аллергия обостряется летом или весной из-за распространения пыльцы растений в воздухе. Однако подобные реакции организма могут возникать и зимой. В таких случаях причиной станут скрытые аллергены в доме, такие как шерсть домашних животных, плесень и пылевые клещи.

Сами по себе пылевые клещи не опасны для человека, риски связаны с продуктами их жизнедеятельности, которые попадают в воздух.

При постоянном контакте проявятся симптомы, похожие на обычную простуду - насморк, зуд в глазах, заложенность носа, чихание и давление в носовых пазухах. Минимизировать угрозу аллергии и помогут регулярная влажная уборка, стирка мягкой мебели и постельного белья.

Ранее врачи предупредили россиян, что сезон аллергии в стране может стартовать раньше обычного из-за слишком теплой зимы. В частности, такую реакцию могут спровоцировать споры грибов, обнажившиеся из-за раннего схода снега.

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Источник — lenta.ru
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