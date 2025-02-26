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Врач указала на опасную причину холодных рук

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Холодные руки могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, рассказала врач-кардиолог Ирина Поляева. В беседе с «Газетой.Ru» она указала на опасные причины этого состояния.

По словам Поляевой, руки и ноги могут быть холодными, если у человека низкий уровень гемоглобина. Также одной из главных причин холодных конечностей является недостаточное кровообращение - это может происходить из-за сужения сосудов, вызванного, например, атеросклерозом, при котором на стенках артерий накапливается холестерин, добавила она.

Также некоторые заболевания нервной системы, такие как синдром Рейно, могут вызывать спазмы кровеносных сосудов и приводить к недостатку кровоснабжения организма - в это время люди ощущают легкое покалывание и видят изменение цвета своей кожи.

«Недостаточная функция щитовидной железы (гипотиреоз) также может замедлить обмен веществ, что приводит к снижению температуры тела и холодным конечностям. В этом случае могут наблюдаться и другие симптомы, такие как усталость, увеличение веса и сухость кожи», - сказала кардиолог.

Кроме того, добавила врач, у людей с диабетом может развиваться диабетическая невропатия — повреждение нервов, которое также может ухудшать кровообращение, из-за чего конечности становятся холодными.

В случае частого ощущения холода в конечностях Поляева посоветовала не игнорировать проблему, а обратиться за диагностикой к специалисту. В качестве временных мер она предложила выполнять упражнения для улучшения кровообращения, носить теплую одежду и носки и поддерживать комфортную температуру в помещении.

Ранее врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе посоветовал людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, исключить кофеин из рациона или ограничить его употребление. Доктор объяснил, что кофеин может усиливать симптомы гастрита, язвы или рефлюкса, поскольку он провоцирует выработку соляной кислоты в желудке.

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Источник — lenta.ru
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