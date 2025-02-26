Китайские машины стали чаще попадать в аварии

26.02.2025 | 17:28

В России выросло число заявлений о страховых случаях с китайскими автомобилями по полисам КАСКО. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные «Росгосстраха».

Повышение оценивается в два раза, если сравнивать IV кварталы прошлого и 2023 годов.

Оказалось, что по мере захвата российского авторынка «китайцами» местные страховщики стали все чаще заниматься организацией восстановительного ремонта этих транспортных средств после аварий и других происшествий.

Чаще прочих по страховке обращаются россияне, купившие Changan, Haval, Omoda, Chery и Geely. Максимальный рост по числу заявленных страховых случаев показали первые три. Для Changan этот показатель увеличился в 4,4 раза, для Haval — в 2,5 раза, а для Omoda - в 2,4 раза. Число обращений по застрахованным автомашинам Chery выросло на 17 процентов.

Ранее автоэксперт Александр Коротков предостерег россиян от приобретения китайских пикапов. Оказалось, что купивший такую машину россиянин может в перспективе столкнуться с проблемами при ее продаже.

Другой автоэксперт Андрей Кочнев рассказал, что для таких китайских автомашин, как Changan, характерны частые сбои в электронике и неприспособленность к плохим дорогам.