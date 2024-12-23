Кинолог назвал худших собак для содержания дома

23.12.2024 | 16:31

Кинолог из Великобритании назвал породы собак, которых никогда не завел бы дома сам. На его пост в социальных сетях обратило внимание издание Surrey Live.

Уилл Атертон много лет занимается тренировкой собак, а на его страницы в соцсетях подписано более 900 тысяч человек. На первое место в своем списке худших собак для содержания дома кинолог поставил кавказских овчарок. Атертон отметил, что это очень умные и сильные собаки, которые могут побеждать в схватке с волком и даже медведем. Однако они очень территориальны и с большим недоверием относятся к чужакам, из-за чего могут быть агрессивными.

На второе место Атертон поставил сибирских хаски. «Раньше у меня был хаски, и я работал с сотнями из них. Лично я - не фанат. Я считаю, что они больше похожи на кошек, чем на собак. Это совсем не то, чего я ищу в собаке», - заявил британский кинолог.

На третье место он поставил чихуахуа. Атертон сказал, что с этими собаками легко справиться в плане воспитания, однако он бы постоянно переживал, что может «сесть на нее или случайно сделать ей больно». Кроме того, он заявил, что чихуахуа может легко потеряться.

Атертон также заявил, что не стал бы заводить дома английских кокер-спаниелей. По его словам, это отличные охотничьи собаки, но у них есть проблемы с «переключением энергии», и они часто слишком активны дома.

Ранее Атертон назвал лучшие, по его мнению, породы собак для дома. На первое место он поставил лабрадоров-ретриверов.