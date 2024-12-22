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В стране и мире

В Подмосковье годовалого ребенка залечили до смерти от ветрянки

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В подмосковной Лобне годовалого ребенка залечили до смерти от ветрянки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в середине декабря у девочки поднялась температура. Педиатр диагностировал вирус, но родители решили оставить дочь дома и лечить зеленкой.

19 декабря им снова пришлось вызвать скорую: темпертура была очень высокой, и у девочки посинел язык. Семье снова посоветовали обратиться в больницу.

Родители отвезли дочь в московскую больницу, но по дороге ребенок начал задыхаться. В клинику девочка приехала уже в состоянии клинической смерти. Ее не удалось спасти. Причиной трагедии стала острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ветряной оспы. Следователи проводят проверку.

Ранее стало известно, что шестилетняя девочка Эви Берри перенесла первый инсульт всего через несколько месяцев после того, как подхватила ветрянку.

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Источник — lenta.ru
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