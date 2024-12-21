Россиян предупредили об опасности петард

21.12.2024 | 12:08

Неправильное использование петард, хлопушек и бенгальских огней может привести к опасным для здоровья последствиям, рассказала врач-сурдолог-оториноларинголог Яна Никиткина. Об опасности петард она предупредила россиян в беседе с РИА Новости.

По словам врача, взрыв мощных петард может стать причиной кратковременного или стойкого снижения слуха и шума в ушах.

«Как показали наши исследования, акустическая травма всегда приводит к двусторонней тугоухости: с одной стороны в большей, с другой — в меньшей степени выраженности. К сожалению, такая форма тугоухости далеко не всегда поддается терапии, потому что связана с гибелью клеток слухового нерва», — отметила Никиткина.

Кроме того, при воздействии пиротехники, если громкость взрыва превышает 100 децибел, у человека могут возникать головокружения.

Чтобы избежать этого, во время взрывов пиротехники врач порекомендовала надевать шапки, капюшоны, а в идеале — шумоподавляющие наушники или специальные беруши. Если через несколько часов после работы с пиротехникой шум в ушах и снижение слуха не проходят, нужно посетить специалиста.