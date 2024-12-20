Российский чиновник вышел на уборку снега с огнеметом

20.12.2024 | 14:01

Власти в Санкт-Петербурге решили продемонстрировать горожанам возможности коммунальных служб. С огнеметом на уборку снега вышел глава округа Северный Юрий Куликов, о чем рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, снятых во время городского субботника, видно, как Куликов, вооружившись огнеметом, плавит снежные сугробы. Для пущего эффекта в это время на фоне играет музыка из саундтрека голливудской франшизы «Охотники за привидениями». Таким жестом глава петербургского муниципалитета хотел вразумить горожан, требующих от коммунальщиков несбыточного. «Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета, но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан», — заявляет Куликов.

Изданию «Фонтанка» Куликов рассказал, что орудие ему одолжили друзья, увлекающиеся исторической реконструкцией. Сам аппарат стилизован под огнемет миллиардера Илона Маска, который он разработал на случай зомби-апокалипсиса. Несмотря на мощный залп огня снег в Северной столице оказался сильнее. «Снег не плавится. После работы огнемета лежит точно такой же утрамбованный снег, но покрытый ледяной коркой», — разочарованно отметил чиновник. Это обстоятельство, по его мнению, лишний раз доказывает эффективность простой лопаты. Сами съемки, как заверил Куликов, велись в условиях строгой пожарной безопасности.

Ранее в Оренбурге коммунальщиков застали за поливом деревьев в снегопад. Пока с десяток единиц коммунальной техники было отправлено на обработку дорог от гололеда, другие сотрудники в разгар метели поливали насаждения.

Видео со страницы Юрия Куликова в соцсети «ВКонтакте».