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В стране и мире

Россиян предостерегли от использования одного вида средств гигиены

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Отбеливающие зубные пасты допустимо использовать в соответствии с рекомендациями врача, рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. В беседе с «Лентой.ру» химик предостерег россиян от бесконтрольного применения этого вида стоматологических средств.

«Основной механизм действия большинства отбеливающих паст заключается в удалении поверхностных загрязнений и пигментных пятен с помощью абразивных частиц. Частицы диоксида кремния, карбоната кальция (мела) или бикарбоната натрия (пищевой соды) эффективно очищают эмаль, но при этом могут повреждать ее структуру. Чрезмерное использование абразивных паст может привести к истончению эмали и повышению чувствительности зубов», - рассказал эксперт.

Другой важный аспект - химические отбеливающие агенты, содержащиеся в некоторых пастах. Например, пероксид водорода или гидроперит (соединение пероксида водорода с карбамидом). Эти вещества проникают вглубь зуба и окисляют пигменты, делая зубы светлее. Однако при длительном применении они могут вызывать раздражение десен, повышенную чувствительность зубов и даже изменение цвета пломб и протезов, пояснил специалист.

Дорохов также предупредил о возможности аллергических реакций и раздражения слизистых оболочек при использовании паст с высокими концентрациями химических отбеливателей.

«Нельзя забывать о возможных побочных эффектах от использования агрессивных ароматизаторов и красителей, которые иногда присутствуют в отбеливающих пастах. Эти добавки могут вызывать аллергические реакции, раздражение десен и даже изменения вкусовых ощущений», - добавил специалист.

Он подчеркнул: перед началом регулярного применения отбеливающей пасты нужно обязательно проконсультироваться со стоматологом и четко следовать рекомендациям своего врача.

Ранее старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила россиян об опасности обитающих в подушках клещах, грибках и бактериях.

«Подушки - аксессуар, обеспечивающий нам комфортный сон. Но стоит учитывать, что некоторые из них могут нести риски для здоровья человека. Прежде всего потому, что в них могут обитать пылевые клещи - самые распространенные «жители» подушек. Эти микроскопические существа питаются отмершими клетками кожи, которые человек теряет во время сна. Они могут вызывать аллергию у чувствительных людей, провоцировать астму и другие респираторные заболевания. Особенно активно они размножаются в условиях повышенной влажности и тепла, поэтому необходимо регулярно чистить и проветривать подушки», - отметила биотехнолог.

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Источник — lenta.ru
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