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В стране и мире

Россиянка заявила об изнасиловании «призраком» во время корпоратива

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В Санкт-Петербурге «призрак» изнасиловал 48-летнего парикмахера на новогоднем корпоративе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сотрудники салона организовали вечеринку в честь Нового года. Застолье затянулось до поздней ночи.

Парикхмахер много выпила, поэтому коллеги попытались вызвать ей такси до дома, но женщина уснула прямо в кресле для клиентов. Проснувшись, она заметила, что на ней нет трусов, а джинсы спущены. Сотрудница решила, что ее изнасиловали, и пошла в полицию.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что в салон красоты ночью никто не заходил. Джинсы «потерпевшей» сами сползли во сне.

Ранее в Москве арестовали 39-летнего массажиста из Таджикистана, домогавшегося клиентки во время сеанса.

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Источник — lenta.ru
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