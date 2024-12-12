Сетевое издание|18+|Четверг|12 дек 2024|15:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В Банке России высказались о модернизации банкнот в 10 рублей

Печать
Telegram

Банк России сохраняет планы модернизировать банкноты 10, 50 и 500 рублей. Об этом высказались в пресс-службе регулятора.

Как отмечают в Банке России, символы для обновленных купюр будут выбирать в том числе с учетом народного голосования.

Ранее в Банке России сообщили о завершении онлайн-голосования по дизайну оборотной стороны купюры в тысячу рублей. Победителем стал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор». Обновленный дизайн будет представлен в конце 2025 года, пояснила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, художникам Банка России и Гознака предстоит создать «гармоничную композицию из символов», которым люди отдали предпочтение, а также увязать ее с защитными элементами.

За символ для оборотной стороны новой купюры проголосовали около 400 тысяч граждан России. Помимо «Метеора» в лидеры голосования вошли Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице и другие памятники.

Ранее зампред Центробанка Сергей Белов заявил, что планов по выпуску купюры номиналом 10 тысяч рублей в России нет. По его словам, регулятор следит за ситуацией, но пока выпуск купюры номиналом 10 тысяч неактуален.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте