Россиянам назвали способ защитить обувь от реагентов

12.12.2024 | 14:24

Для защиты от реагентов, которыми посыпают тротуары при гололедице, нужно обрабатывать обувь специальным спреем. Такой совет россиянам дали в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, передает «Радио 1».

«Есть специальные водоотталкивающие средства, которые образуют защитный слой на поверхности обуви. За 30-60 минут до выхода на улицу желательно обработать обувь», - рассказали в ведомстве.

Эксперты также отметили необходимость учитывать материал ботинок при выборе спрея.

Очищать обувь от грязи и реагентов лучше сразу после прогулки. Для кожи лучше подойдет мягкая влажная тряпка, а для замши - щетка или резиновая губка. После ботинки необходимо просушить при комнатной температуре. При этом ставить на батарею нельзя - так обувь может потерять форму, пересохнуть или повредиться из-за высокой температуры. При появлении белых разводов и выпуклостей от соли можно использовать специальный очиститель.

Ранее сообщалось, что количество выпавшего за последние три дня в Москве снега превысило норму в два раза. Средняя высота снежного покрова в столице достигла 19 сантиметров.