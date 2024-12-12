Россиянам назвали поддерживающий печень во время новогодних праздников продукт

12.12.2024 | 15:04

Диетолог Марина Макиша назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукт, поддерживающий здоровье печени во время новогодних праздников. Выпуск с рекомендацией специалистки включить его в праздничный рацион доступен на платформе «Смотрим».

По словам Макиши, пользу печени может принести томатный сок. Врач отметила, что в напитке содержится антиоксидант ликопин, который защищает орган от жировой болезни.

Диетолог подчеркнула, что нужно регулярно выпивать стакан томатного сока или добавлять томатную пасту в блюда. Также, добавила она, в сок можно добавить куркуму и перец.

«Поэтому, я думаю, всем уже понятно, какой сок нужно пить до, во время и после Нового года», - заключила диетолог.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман дали советы по безопасному празднованию нового года. Они призвали россиян есть умеренно и запивать алкоголь большим количеством воды.