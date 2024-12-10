Онколог предупредил об опасности пластиковых контейнеров для еды

10.12.2024 | 17:49

Онколог Евгений Черемушкин прокомментировал результаты нового исследования, доказавшего опасность многоразового использования контейнеров для еды. Его цитирует «Вечерняя Москва».

Он подтвердил, что пластик может быть опасным, если сделан с присутствием или на основе химических соединений, которые при нагревании начинают выделять отравляющие вещества, что чаще всего связано с нагреванием.

«У пластика могут быть разные подвиды, включая те, на которые выдается разрешение о том, что их можно использовать повторно. Но в быту все же лучше ими не пользоваться», - объяснил Черемушкин.

Врач уточнил, что пластиковыми контейнерами лучше не пользоваться дважды.

«Вы же не знаете, кто выпустил этот пластик, какие в нем компоненты, пригоден ли он для повторного использования», - говорит он.

Он также оценил опасность микропластика, который контейнеры могут выделять в еду. Черемушкин уточнил, что микропластик есть уже почти везде в мире, однако для человека есть более опасные методы воздействия: курение, с которым связаны 40 процентов онкологических патологий, и электромагнитное излучение.

«Микропластик инертен. Пока не доказано, что он включился в геном, запустил какие-то мутации и процесс опухолевого роста», - заключил онколог.

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие среду для роста опухолей.