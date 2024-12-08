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В стране и мире

В Совфеде прокомментировали слова Трампа о желании Украины начать переговоры с Россией

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа о желании Украины начать переговоры с Россией. Свое мнение он озвучил в беседе с радио «Говорит Москва».

Он предположил, что Москва сдержанно отнесется к озвученной Трампом информации. «Так переговоры не начинаются. И подготовка к ним так не ведется», — заявил сенатор.

Он добавил, что заявление избранного американского лидера не заставит РФ прекратить боевые действия на Украине.

Джабаров добавил, что о готовности к переговорам должен был заявить сам президент Украины Владимир Зеленский. По словам политика, он, в свою очередь, наоборот регулярно заявляет, что мирное соглашение между Россией и Украиной невозможно.

Ранее Трамп заявил, что украинские власти хотят заключить сделку с Россией по мирному урегулированию конфликта. Он также призвал страны немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

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Источник — lenta.ru
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