Сетевое издание|18+|Воскресенье|8 дек 2024|19:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В сети вспомнили слова Жириновского о будущем Сирии при свержении Асада

Печать
Telegram

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда хотел свергнуть президента Сирии Баша Асада, чтобы стать региональным лидером и добиться выполнения своих интересов. Соответствующий сценарий предсказывал российский политик, основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, обратили внимание пользователи интернета.

«Они найдут обходные маневры и сокрушат режим (...) И в дело вмешается Турция. Ей выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократий. Вот она помогает свержению гигантских режимов», — вспомнили слова российского политика.

При этом Жириновский отмечал, что одной из ключевых целей Эрдогана является борьба с ираноязычным народом курдами, которые образуют многочисленные вооруженные ополчения на севере Сирии и Ирака.

По его словам, подобный сценарий закончится прямым военным конфликтом с Ираном и началом большой войны в регионе Ближнего Востока.

Ранее в МИД России заявили, что Асад сложил полномочия главы государства и покинул страну после переговоров с террористическими группировками, наступавшими на Дамаск. Дополнительно сообщается, что российская сторона не участвовала каким-либо образом в этих переговорах.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте