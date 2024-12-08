Россиянка нашла пропавшего сына в неожиданном месте

08.12.2024 | 17:24

Жительница Санкт-Петербурга нашла пропавшего сына в неожиданном месте. Об этом сообщает «Фонтанка».

Издание пишет, что сын сказал своей матери по телефону, что возвращается с учебы. Приехав в квартиру, мать не нашла там своего сына. На звонки он также не отвечал. После неудачных поисков мать обратилась в полицию.

Впоследствии выяснилось, что сын спал в квартире в своей кровати, где мать его не заметила.

Ранее телеканал «Россия» рассказал о том, как жительница Приморского края заявила, что ее новорожденную дочь отдали в другую семью, при этом объявив ей самой, что младенец не выжил после родов.

Также в декабре официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Оренбурге местный житель решил продать своего полуторагодовалого сына за 1,5 миллиона рублей.