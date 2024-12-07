Россиянам раскрыли четыре правила перед подачей рыбы на стол

07.12.2024 | 11:54

Врач-паразитолог Елена Чернышева рассказала, что рыбу нужно выбирать внимательно, поскольку она может быть заражена паразитами. В комментарии Life.ru врач раскрыла россиянам четыре правила, которые нужно соблюдать, чтобы не отравиться рыбой.

«Чтобы не нарваться на паразитов, нужно, чтобы рыба была свежая и внешне выглядела привлекательной и аппетитной», - заверила доктор.

Она также посоветовала не покупать вяленую рыбу. Чернышева объяснила, что этот продукт не подвергается термической обработке, а потому может быть опасен.

Кроме того, врач порекомендовала выбирать рыбу, которая подвергалась сильному воздействию отрицательных температур - от 18℃. По ее словам, при таких температурах погибают все опасные паразиты. Четвертым правилом доктор назвала обязательное замораживание рыбной нарезки перед подачей на стол.

Ранее педиатр Марина Мальцова научила россиян правильно избавляться от паразитов. По ее словам, главное в этом деле - комплексный подход.