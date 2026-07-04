Мошенники стали притворяться гидами и обманывать россиян на Кольском полуострове

В стране и мире

Мошенники стали притворяться гидами и обманывать россиян на Кольском полуострове
Печать
Max

Мошенники стали притворяться гидами и обманывать приезжающих на Кольский полуостров россиян. Об этом пишет информационное агентство «СеверПост».

Злоумышленники начали заманивать соотечественников с помощью рекламы недорогих туров по Заполярью. Им предлагают дешевые прогулки в открытое море для наблюдения за китами, трансферы и жилье.

Чаще всего мошенники торопят с бронью, говоря, что у них якобы освободилось последнее место. После внесения предоплаты продавцы обычно исчезают.

Туристам рекомендовали пользоваться услугами только проверенных гидов и туроператоров и не переводить деньги незнакомым людям.

Ранее россиянок предупредили о новой схеме мошенничества в Турции. Злоумышленники связываются с туристками через социальные сети и предлагают им выездной массаж.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мошенничество турист
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!