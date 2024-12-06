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В стране и мире

Восьмиклассник с ножом устроил резню в краснодарской школе. Он напал на учеников из-за песни Моргенштерна

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Восьмиклассник с ножом устроил резню в здании филиала школы №94, расположенном в поселке Российский (Краснодарский край). В результате нападения пострадали четверо учеников.

ЧП произошло на перемене. Между 14-летним восьмиклассником и учениками средней школы произошел конфликт, после чего подросток напал на них с ножом.

В настоящее время нападавшего уже задержали. Остальных учеников заперли в классе, сейчас в учебном заведении работает полиция.

Конфликт в школе произошел из-за песни Моргенштерна

Как пишет Telegram-канал Shot, конфликт между школьниками начался из-за громкой музыки. По предварительным данным, агрессору не понравилось, что одноклассник громко слушал музыку в колонке. По данным издания Baza, речь шла о песне ICE рэпера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом).

Ученика вывело из себя, что в треке много нецензурной лексики. В какой-то момент он выхватил нож и устроил резню. При этом холодное оружие подросток носил с собой и ранее.

После нападения в школе госпитализировали троих учеников

В результате ЧП в школе пострадали трое учеников 2009, 2010 и 2011 годов рождения: все они получили колото-резаные раны и были госпитализированы. Еще у двоих, по данным краевого оперштаба, легкие травмы.

Источник фото - Telegram-канал Kub Mash.

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Источник — lenta.ru
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