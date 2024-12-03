Сетевое издание|18+|Вторник|3 дек 2024|16:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиян предупредили об опасной причине боли в спине

Печать
Telegram

Терапевт Елена Малышева и анестезиолог-алголог Андрей Ведерников в эфире программе «Жить здорово!» на Первом канале предупредили россиян об опасной причине боли в спине. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Медики рассказали, что боль в спине может свидетельствовать о камне в почке.

«Камень может застревать в мочеточнике, то, что остается снизу камня, спазмируется, и вызывает боль, связанную со спазмом краткомышечных органов, а то, что сверху, от того, что почка продолжает фильтровать мочу, растягивается, и вызывает растяжение мочеточника и самой почки», - объяснил Ведерников.

Малышева отметила, что спазм и растяжение подают сигналы в спиной мозг. «От больной почки вверх идет сигнал, и мозг чувствует боль», - пояснила она.

Ранее врач Александр Мясников развеял распространенный миф о боли в спине. По его словам, вопреки распространенным представлениям, курс уколов с витаминами группы B не помогает избавиться от недуга.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте