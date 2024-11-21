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В стране и мире

Подсчитана переплата россиян по ипотеке при нынешней ставке

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При средней ставке по рыночной ипотеке в 30 процентов годовых россияне рискуют многократно переплатить по кредитам на жилье. Сумму, которую придется отдать сверх стоимости квартиры, подсчитал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru».

Так, при ипотеке на пять миллионов рублей сроком на пять лет переплата составит 4,7 миллиона рублей. При сроке в 25 лет размер переплаты вырастет в 7 раз, до 32,52 миллиона рублей, рассказал экономист.

«Во всех случаях под переплатой в расчетах понимается сумма денег, направленная на уплату процентов без учета того, что нужно будет вернуть и "тело" кредита в 5 миллионов рублей», - уточнил Балынин.

Поэтому эксперт посоветовал не спешить с оформлением кредитов на жилье. Сейчас выгоднее положить накопления на депозит, ставки по которым достигают 21 процента - так получится увеличить сумму для первоначального взноса.

Ранее россиянам посоветовали отложить покупку недвижимости до тех пор, пока ставки по ипотеке не достигнут 10-12 процентов. Однако, по прогнозам экспертов, в ближайшее время такая ситуация на российском рынке не ожидается.

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Источник — lenta.ru
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