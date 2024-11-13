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В стране и мире

Россиянин испугался воя диких зверей в лесу, залез от страха на столб и не смог спуститься

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Отдыхающий в Сочи российский турист испугался воя диких зверей в лесу, залез от страха на столб и не смог спуститься. Об этом пишет Telegram-канал ЮРПСО МЧС России.

Вечером в субботу, 9 ноября, 33-летний житель Тюменской области позвонил в экстренную службу и сказал, что боится нападения шакалов, поэтому забрался на указательный столб.

Прибывшие на место специалисты спасли напуганного путешественника. Он рассказал спасателям, что не успел выйти до темноты обратно в населенный пункт, хотя его об этом предупреждали.

«Когда солнце село, мужчина испугался воя шакалов и забрался повыше, потому что не знал, как вести себя в лесу», - говорится в сообщении.

Ранее россиянин упал в бетонный канал в Сочи и получил закрытый перелом голени. Инцидент произошел вечером 2 октября в Адлерском районе главного отечественного курорта богачей. Сотрудники ведомства эвакуировали травмированного 29-летнего туриста из сточной канавы.

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Источник — lenta.ru
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