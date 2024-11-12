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В стране и мире

В Госдуму внесут проект о запрете принимать в школы одну категорию детей мигрантов

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В Госдуму внесут законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка.

Рассмотрение инициативы анонсировал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на ее сайте.

Как рассказал спикер Госдумы, детей мигрантов предлагается принимать в школы на основании обязательного прохождения тестирования на знание русского языка. Также будет проверяться законность их пребывания на территории России. «В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме», - сказал Володин.

Он добавил, что 20 ноября депутаты рассмотрят проект постановления с предложениями по теме мигрантов, который направят правительству России.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что общий уровень образования в российских школах падает из-за детей, не знающих русский язык. По его словам, с приемом в школы этой категории мигрантов «пора заканчивать».

В сентябре депутат Госдумы Ирина Яровая заявила, что незнание русского языка детьми мигрантов создает проблемы для самих детей, трудности для педагогов, а также приводит к конфликтным ситуациям в учебных заведениях. Парламентарий назвала подобное положение дел недопустимым.

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Источник — lenta.ru
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