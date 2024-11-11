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В стране и мире

Врач ответил на вопрос о влиянии рентгена на здоровье

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Врач-терапевт Елена Малышева и главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что рентген не вредит здоровью.

Выпуск передачи, в котором медики ответили на вопрос о влиянии исследования на здоровье, доступен на сайте телеканала.

Васильев сравнил вред от рентгена с последствием употребления десяти бананов. «Есть бананоэквивалентная доза - это разработанная нами зарубежными коллегами единица, говорящая о том, даже в бананах, в калии, есть некоторая доза облучения. И надо сказать, что десять бананов равно одному рентгеновскому снимку», - сказал рентгенолог.

По словам специалиста, методология была создана для того, чтобы в шуточной форме объяснить, что доза облучения от исследования настолько незначительна. «Мы делаем один снимок в течение года - это эквивалентно 10 бананам, съеденным за год. (...) И уж к чему не будут иметь отношения ваши болезни - это к рентгеновскому снимку», - заключила Малышева.

Ранее врач общей практики Александр Мясников предупредил об опасности компьютерной томографии (КТ). Медик заявил, что это распространенное исследование может провоцировать рак легких.

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Источник — lenta.ru
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