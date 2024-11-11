Суд признал биологического отца участника СВО недостойным наследником

11.11.2024 | 17:21

Суд в Кемеровской области признал биологического отца участника специальной военной операции (СВО) недостойным наследником. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского городского суда.

Родственникам российского военного, который не вернулся с фронта, назначили «гробовую выплату». На нее, в частности, претендовал биологический отец бойца. В суд обратилась мать военнослужащего, заявив, что мужчина не достоин выплат.

«Никакого участия в воспитании сына до его совершеннолетия [он] не принимал, необходимой материальной помощи для его содержания не оказывал. Однако это не помешало ему заявить свои права на выплаты», - заявила в суде женщина.

По ее словам, мужчина не присутствовал ни на днях рождения сына, ни на проводах его на срочную службу в армию. Также он не провожал сына на военную службу, когда тот был мобилизован для участия в СВО.

Суд признал ответчика недостойным наследником, лишил выплат и отстранил от наследования имущества военного.

Ранее аналогичное решение в отношении отца не вернувшегося из зоны СВО военного вынес суд в Тульской области.