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В стране и мире

Назван способный продлить жизнь на пять лет продукт

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Регулярное употребление винограда способно продлить жизнь в среднем на пять лет. Об этом сообщило издание Gloucestershire Live (GL).

Доктор Джон Пеццуто объяснил, что содержащиеся в винограде химические вещества снижают уровень холестерина и являются полезными для кишечника. Антиоксиданты, которые есть в ягоде, подавляют воспаление, тем самым сокращая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, виноград защищает от болезни Альцгеймера и снижает негативное воздействие вредной пищи на организм.

Как уточнил Пеццуто, команде ученых удалось установить, что регулярное употребление в пищу винограда благотворно влияло на здоровье мышей.

«Мы пришли к выводу, что благоприятные изменения в состоянии грызунов соответствовали бы четырем-пяти дополнительным годам жизни у людей», - отметил доктор.

Ранее ученые установили связь сновидения и болезни Паркинсона. По их словам, ночные кошмары могут быть первым признаком проблем со здоровьем мозга.

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Источник — lenta.ru
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