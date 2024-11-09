Одной категории россиян напомнили о положенных им дополнительных выходных

09.11.2024 | 10:34

Член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина напомнила одной категории россиян о положенных им дополнительных выходных. По ее словам, предпенсионеры могут быть освобождены от работы на два дня для прохождения диспансеризации, передает РИА Новости.

«Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год», — уточнила депутат. Она добавила, что выходные можно взять как в разное время, так и подряд, на эти дни за сотрудником сохраняется рабочее место и средняя зарплата.

Стенякина напомнила, что гражданами предпенсионного возраста считаются те, кому до выхода на пенсию по старости осталось не более пяти лет.

В России женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65. Таким образом, в 2024 году предпенсионерами считаются женщины с 1967 по 1969 год рождения и мужчины с 1962 по 1964 годы.

Ранее стало известно, что операции с пенсионными накоплениями теперь станут проще — россиянам потребуется подать заявление на перевод средств на портал «Госуслуги».