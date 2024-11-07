Сетевое издание|18+|Четверг|7 ноя 2024|14:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Путин поручил праздновать 80-летие со дня рождения Жириновского на государственном уровне

Печать
Telegram

Президент России Владимир Путин поручил праздновать 80-летие со дня рождения сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского на государственном уровне.

Соответствующий указ подписан главой государства и опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте документа говорится, что празднование запланировано на 2026 год, а главой оргкомитета назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как именно будет праздноваться 80-летие со дня рождения Жириновского, не уточняется.

Владимир Жириновский - один из основателей старейшего российского политического объединения ЛДПР. Он был депутатом всех созывов Государственной думы и главой фракции ЛДПР с 1993 по 2022 годы. Жириновского не стало 6 апреля 2022 года, ему было 75 лет. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. Впоследствии сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте