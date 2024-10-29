В «самом русском» регионе России резко ограничат продажу алкоголя. Им будут торговать всего два часа в день

29.10.2024 | 16:26

В Вологодской области введут частичный запрет на продажу алкоголя в будние дни. В «самом русском» регионе страны, где 97,27 процента населения составляют русские, намерены продавать спиртное всего два часа в день, с 12 до 14 часов. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Он уточнил, что в выходные и праздничные дни продажа спиртного будет осуществляться в прежнем режиме. Данное ограничение вступит в силу с 1 марта 2025 года при условии, что его полностью одобрят в заксобрании Вологодской области.

«В федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодчина занимает позорное 71-е место. На этом фоне за последние четыре года число алкогольных супермаркетов увеличилось более чем втрое. Они на каждом шагу. Много жалоб поступает на так называемые «наливайки», спаивающие людей в ночное время», - пояснил губернатор.

Филимонов подчеркнул, что нововведение объясняется ростом уровня заболеваемости алкоголизмом в области - за последнее время он вырос на 30 процентов. Кроме того, употребление большого количества алкоголя негативно отразилось на здоровье граждан, за год сократив население региона на 7,5 тысячи жителей.

В Госдуме призвали ограничить продажу алкоголя депутатам

Депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила ввести ограничение на продажу спиртного для парламентариев. Она призвала убрать алкоголь из ассортимента магазина нижней палаты парламента.

По ее словам, на полках торговой точки для депутатов представлен широкий ассортимент спиртных напитков, включая шампанское, коньяк, водку и виски. Авксентьева задалась вопросом о том, действительно ли есть острая необходимость в столь большом выборе.

Депутат напомнила, что ранее за запрет продажи энергетиков для парламентариев выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. После его призыва напитки стали пропадать с полок магазина. Авксентьева добавила, что ограничение продажи спиртного, должно быть, повлияет на депутатов сильнее, и их законопроекты «рискуют стать суше и скучнее».

В Минздраве заговорили об увеличении возрастного порога продажи алкоголя до 21 года

В Министерстве здравоохранения (Минздрав) России рассмотрят увеличение возрастного порога продажи алкоголя до 21 года. Об этом в ведомстве заявили в ответ на предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Парламентарий выступил за повышение возрастного порога продажи спиртного, представив соответствующий законопроект в нижней палате парламента. По словам Хамзаева, обозначенной меры может быть недостаточно, так что властям страны стоит задуматься о наказании для родителей, чьих несовершеннолетних детей ловят за употреблением алкоголя.

«Мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети потребляют алкоголь. Сейчас фактически нет ответственности», - заметил депутат, призывая рассмотреть введение административной ответственности для законных представителей несовершеннолетних.