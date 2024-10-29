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В стране и мире

Россиянин получил срок за фотографию случайной попутчицы в метро Турции

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Суд Турции вынес приговор россиянину, который сделал фото случайной попутчицы в метро Стамбула. Подробности сообщает издание «Фонтанка».

24 октября петербуржец Валентин получил условный срок - 1 год и 8 месяцев.

Его супруга Дарья рассказала, что мужчину перевели в миграционную тюрьму, после чего его должны выслать в Россию.

«Только в среду я смогу подать заявление, что расходы по депортации мы берем на себя. Сейчас мы ничего не планируем - мы во власти миграционной службы, так как иностранцев депортируют. Как только разрешат - сразу купим билет», - поделилась россиянка.

Инцидент с россиянином произошел в начале сентября. Отдыхавший вместе с женой путешественник решил сделать фото в метро Стамбула, в кадр случайно попала местная жительница. Она подала на иностранца заявление в полицию, обвинив в сексуальных домогательствах.

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Источник — lenta.ru
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