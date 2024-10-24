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В стране и мире

Россиян предупредили о мошенничестве от имени официального ведомства

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Мошенники рассылают россиянам письма от имени Росфинмониторинга. Об этой предупредил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

«Злоумышленники рассылают гражданам фальшивые письма от имени ведомства, в которых сообщается о якобы наличии подозрений в финансировании противоправной деятельности», - говорится в публикации.

Отмечается, что Росфинмониторинг не рассылает подобных уведомлений и писем.

Ранее сообщалось, что мошенники стали писать пользователям Telegram с аккаунта под названием «Советы по безопасности» и заверять, что их профиль будет заблокирован. Уточнялось, что цель подобной схемы - кража личного аккаунта.

Перед этим стало известно, что мошенники начали взламывать неактивные аккаунты россиян в WhatsApp и использовать их в своих схемах.

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Источник — lenta.ru
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