Россиянам дали советы на случай поломки лифта

20.10.2024 | 08:56

Поломки лифтового оборудования в доме по закону должны устранять в течение суток после обнаружения проблемы или получения заявки от жильцов. Для капитального ремонта оборудования понадобится больший срок. Как поступать, если сломался подъемник, NEWS.ru разъяснил эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь.

В первую очередь при возникновении поломки необходимо обращаться к диспетчеру. В разговоре стоит уточнить номер заявки - эта информация потребуется позже, если ремонт лифта затянется.

Если устное обращение не ускорило починку, следует направить письменное заявление в обслуживающую организацию. Бондарь рекомендует дополнить его актом осмотра оборудования с фото- и видеоподтверждением. Его нужно провести при участии председателя совета многоквартирного дома либо комиссии из трех жильцов.

Дальнейшее затягивание сроков ремонта является достаточным основанием для претензии в ГЖИ. Следующий шаг - обращение в прокуратуру, инструктирует специалист. Однако зачастую разрешить конфликт помогает и жалоба в Ростехнадзор. Собеседник издания напоминает, что простой лифта, вызванный ненадлежащим исполнением УК своих обязанностей, является поводом для перерасчета платы за содержание общедомового имущества.

Ранее россиянам дали советы на случай проблем с отоплением в квартире. Первым делом следует обратиться в обслуживающую организацию. При этом важно оставить официальную пронумерованную заявку - это ускорит решение вопроса.