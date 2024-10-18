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В стране и мире

Россиян предупредили о вреде некоторых супов

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Супы помогают поддерживать водный баланс, насыщают организм белком и клетчаткой, однако некоторые из них могут быть вредны для здоровья. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам Кашух, одна из распространенных проблем многих супов заключается в переизбытке некоторых ингредиентов, например соли. При ее чрезмерном потреблении может повышаться давление, что опасно для пациентов с гипертонией или болезнями почек, предупредила врач.

Супы, приготовленные на жирном бульоне, например харчо, солянка или борщ, содержат большое количество вредных насыщенных жиров, провоцирующих повышение холестерина в крови. Злоупотребление такими блюдами приводит к атеросклерозу. Также их не следует есть пациентам с панкреатитом, холециститом и язвой, добавила Кашух.

Также гастроэнтеролог обратила внимание, что обладающие нежной текстурой супы-пюре могут быть слишком жирными из-за содержания сливок, масла и высококалорийных добавок, поэтому могут вызывать трудности с пищеварением и провоцировать набор веса. «Людям, склонным к ожирению или имеющим проблемы с ЖКТ, стоит употреблять их с осторожностью», — посоветовала она.

Ранее Екатерина Кашух назвала полезный вид хлеба. По ее словам, поддерживать пищеварение можно с помощью цельнозернового хлеба.

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Источник — lenta.ru
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