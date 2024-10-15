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В стране и мире

Одну категорию россиян призвали затаиться на время крупного международного мероприятия

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Одну категорию россиян - водителей на старых, ржавых и грязных авто - призвали затаиться в Казани на время проведения в городе саммита БРИКС. Об этом сообщает портал 161.RU.

По информации издания, с таким призывом к казанцам в преддверии крупного международного мероприятия обратились представители городского бизнеса.

Владельцев таких авто попросили не появляться на старых машинах в городе и оставлять их в гараже, а в крайнем случае парковаться во дворах.

«Предложили добираться до работы на общественном транспорте», - приводит издание слова одного из казанцев. Названия предприятий, выдвинувших такие условия сотрудникам, не приводятся.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на саммит БРИКС в Казани приедут главы более 20 государств.

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Источник — lenta.ru
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