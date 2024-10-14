Директор российской школы повредила главврачу браслет за миллион рублей во время драки

14.10.2024 | 12:32

Директор российской школы Эльвира Архипова повредила главврачу Яне Кабищер браслет за миллион рублей во время драки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Известно, что доктор Центра косметологии и пластической хирургии посетила с подругой самарский ресторан, в котором также отдыхала бывшая пациентка клиники. Женщины узнали друг друга, и последняя сначала громко оскорбляла врача, а затем подошла к столу и нанесла Кабищер несколько ударов кулаками и металлическим чайником.

Помимо этого, пострадала и подруга главврача, которую Архипова оттаскала за волосы. В пылу драки Архипова повредила люксовый браслет пострадавшей, стоимость которого владелица украшения оценила в 929 тысяч рублей.

По данным издания, нападение Архиповой на Кабищер произошло на почве ревности. Она уверена, что ее муж изменял ей с Кабищер, несмотря на то, что та связь с мужем Архиповой отрицает.

Сотрудники заведения вызвали Государственное бюро расследований (ГБР) и скорую помощь. Отмечается, что после случившегося обе женщины обратились в полицию, однако эксперты не усмотрели состава преступления и в возбуждении дела отказали.

Ранее в октябре жительница Москвы сделала популярную у женщин ультразвуковую подтяжку и осталась со шрамами на пол-лица. По данным издания, 26-летняя россиянка решилась на процедуру SMAS-лифтинга в клинике Grushka, однако после манипуляций на ее лице появились глубокие шрамы и ожоги.

Источник видео и фото - t.me/bazabazon.