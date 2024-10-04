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В стране и мире

В Госдуме поддержали идею о введении налога на бездетность

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Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что в России стоит вернуть налог на бездетность, как это было во времена СССР. Его слова приводит телеканал «Царьград».

«Что от мужика в этой жизни остается? Вот тебя завтра вперед ногами понесли, что осталось? Первое - имя, второе - дети. Все остальное вообще никому не интересно», - сказал Гурулев.

В разговоре с журналистами он подчеркнул, что деньги с налога можно отправить на модернизацию детских домов в России. Он также он поддержал предложение о запрете идеологии чайлдфри.

Ранее стало известно, что Госдума приступила к рассмотрению документа о запрете идеологии чайлдфри. Ее спикер Вячеслав Володин сообщил, что за пропаганду этой идеи предлагается наказывать штрафом до 5 миллионов рублей.

В свою очередь, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев усомнился в необходимости законодательного урегулирования идеологии чайлдфри в стране.

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Источник — lenta.ru
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