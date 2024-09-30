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В стране и мире

В российском городе внук во время игры заковал бабушку в наручники

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В Ульяновске внук во время игры заковал бабушку в наручники. Женщине потребовалась помощь спасателей, сообщили в Telegram-канале управления гражданской защиты в российском городе.

Как рассказали в ведомстве, мальчик играл с наручниками, которые остались в семье в память о дедушке-милиционере.

По замыслу игры, внук решил «арестовать» бабушку и застегнул на ее руке старые наручники. Однако освободить женщину самостоятельно не получилось — ключей не нашлось.

Пришлось вызывать спецслужбы. Приехавшие по вызову спасатели при помощи специального инструмента распилили наручники и освободили руку женщины. «Медицинская помощь ей не потребовалась», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Башкирии мужчина заковал в наручники бывшего пасынка и расправился с его матерью. Мальчику удалось сбежать и вызвать полицию.

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Источник — lenta.ru
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