Россиянин притворился сотрудником ДПС и охотился на пешеходов

27.09.2024 | 13:42

В Санкт-Петербурге мужчина из Купчино притворился сотрудником ДПС и охотился на пешеходов-нарушителей. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, россиянин обманул 85-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина пострадала от действий мошенника, когда переходила Кронверский проспект. Мужчина в светоотражающем жилете объявил старушке, что этого делать нельзя, и взял с нее 4,5 тысячи рублей.

Оперативники через некоторое время нашли преступника - им оказался 56-летний житель Фрунзенского района. С начала 1990-х петербуржец с десяток раз оказывался на скамье подсудимых за мелкое хищение, разбой и вымогательство.

В 2023 году он привлек внимание спектаклем в автобусе, когда притворялся контролером и искал безбилетников.

Ранее сообщалось, что житель Шербакульского района Омской области избил 72-летнюю пенсионерку, связал ее и бросил на неделю в погреб.